Previsioni meteo in Umbria per il week end, è tempo di primavera: ecco che tempo farà

Tempo in miglioramento sulle regioni centrali della penisola in queste ore, grazie all’allontanamento del vortice di bassa pressione che ora sta transitando verso la penisola ellenica. Secondo il sito umbriameteo.com attualmente la pressione atmosferica è in progressivo aumento, situazione che ci regala cielo sereno o poco nuvoloso e venti deboli.

Nel dettaglio: nella giornata odierna (sabato) si avrà diffuso soleggiamento e venti di debole intensità provenienti dai quadranti nordorientali. Le temperature si manterranno rigide nei valori minimi (prossime ai 0°) più gradevoli i valori massimi (9°). Nel pomeriggio-sera nuvolosità in progressivo aumento a causa dell’avvicinarsi di un fronte depressionario dal mediterraneo occidentale, che colpirà principalmente le coste tirreniche.

Domenica 25 il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di locali e limitate precipitazioni a carattere nevoso esclusivamente lungo la dorsale appenninica, oltre i 700-900 m di quota. Le temperature si manterranno stabili nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi (0-10° C). I venti saranno sempre deboli dai quadranti nordorientali.

Lunedì 26 si assisterà ad un progressivo rialzo delle temperature (minima 2°, massima 12° C), aumento che caratterizzerà la settimana prima di pasqua. In generale il tempo sarà soleggiato o con nuvolosità sparsa, i venti saranno deboli da settentrione.

Da martedì 27 fino a giovedì 29 infine si assisterà ad un deciso rialzo termico con le temperature minime che raggiungeranno i 9° e le massime che potranno toccare i 17° C (secondo ilmeteo.it) con tempo generalmente nuvoloso.