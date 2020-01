Preso con 4.000 euro di cocaina e i contanti dello spaccio: 30enne arrestato

Un arresto per spaccio a Todi dove i Carabinieri della locale Compagnia, nel corso dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Comando Provinciale di Perugia nel contesto delle attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno trovato un trentenne albanese senza fissa dimora in possesso di 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi e contante per l’ammontare di 750 Euro, considerati provento dell’attività di spaccio.

PATTEGGIAMENTO - I successivi esami di laboratorio hanno consentito di stabilire che il quantitativo era sufficiente per il confezionamento di circa 50 dosi che, immesse sul mercato, avrebbero potuto fruttare introiti pari a circa 4.000 Euro. I carabinieri di Marsciano nella mattinata di oggi (lunedì 13 gennaio) hanno condotto il giovane albanese presso il Tribunale di Perugia per il giudizio direttissimo al termine del quale, convalidato l’arresto, è stato condannato ad un anno di reclusione e 2.000 Euro di multa ed è stato poi subito rimesso in libertà a seguito di patteggiamento.