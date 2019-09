Beccato con i soldi dello spaccio e la droga in tasca, 21enne patteggia 1 anno e 4 mesi

I Carabinieri di Spoleto hanno arrestato un cittadino albanese incensurato di 21 anni per possesso e spaccio di droga.

Il giovane è stato sorpreso da una pattuglia del Nucleo Radiomobile ed è stato trovato in possesso di circa 5.5 grammi di cocaina e di 1.880 euro in contanti. Da qui l'arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica è stato condotto in Tribunale davanti al giudice che ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio comunale di Spoleto.

All’esito del giudizio l’arrestato ha patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.