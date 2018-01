Il Personaggio - Prestigioso premio a uno scrittore perugino e docente all'Università di Mosca

Lucio Giuliodori, scrittore, saggista, poeta perugino, oltre che docente di italiano all'Università di Mosca, è vincitore di un premio prestigioso.Si tratta del concorso di poesia, nato da un'idea di Philippe Daverio, sul tema "Novecento". La cerimonia di premiazione, tenutasi in una sala del Comune di Asola, si è svolta in un'evocativa atmosfera d'altri tempi.

La manifestazione, intitolata “Un fiore all’asola”, s’inquadra a sostegno del progetto “Save Italy”. La lettura del componimento vincitore è avvenuta con una piccola messa in scena che prevedeva ricostruzione con oggetti d’epoca, figuranti in abiti storici, elementi rievocativi del periodo preso in considerazione. Giuliodori è autore di una quindicina di volumi di filosofia, di una manciata di saggi, di una decina di libri di poesia (info su www.luciogiuliodori.net).

In forza di questa sua vasta e qualificata produzione, è stato chiamato come docente di letteratura italiana nella capitale russa. Non ha potuto, pertanto, essere presente alla premiazione. A lui vanno i complimenti peruginissimi della redazione di Perugia Today.