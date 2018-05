Premio "Cultura + Impresa", Perugia tra i finalisti grazie all'Art Bonus e alla generosità dei cittadini

Il Comitato di Selezione del Premio Cultura + Impresa 2017-2018 ha concluso i lavori di valutazione delle candidature pervenute, indicando i 20 progetti che ora stanno concorrendo all’assegnazione dei Premi nelle quattro categorie, “Sponsorizzazioni e Partnership”, “Produzioni Culturali d’Impresa”, “Fondazioni d’Impresa” e “Art Bonus” e alle menzioni speciali che quest’anno comprendono la “Digital Innovation nella Cultura” e il “Miglior progetto realizzato nel Territorio Lombardo”.

Nella short list dei finalisti della categoria “Art Bonus” è presente anche il Comune di Perugia con il progetto “la porta si San Girolamo: pace e cultura”. A contendere il titolo a Perugia saranno Paestum, Aquinum (Università del Salento) e Venezia.

Giunto alla quinta edizione, il Premio Cultura + Impresa si conferma come la principale iniziativa che ogni anno fornisce il quadro evolutivo del panorama delle Sponsorizzazioni culturali e artistiche e del dialogo tra Aziende ed Operatori culturali pubblici e privati in Italia. I vincitori verranno premiati come di consueto in occasione del Workshop di premiazione ‘+ Cultura nell'impresa!’ che si terrà il 17 Maggio a Base Milano, aperto a Operatori culturali, Imprese, Agenzie di Comunicazione e Studenti universitari.

In palio per i vincitori premi formativi offerti da Fondazione Fitzcarraldo, Iulm, Accademia di belle Arti – Aldo Galli Ied Como, Upa – Utenti Pubblicità Associati. Quest’anno l’ambito ‘Premio D’Autore’ riservato ai Primi classificati è prodotto dall’azienda Antolini e realizzato dall’artista Jago.

Il Premio è promosso da Comitato non profit Cultura + Impresa. Powered by The Round Table e Federculture, con i Patrocini Istituzionali di Comune di Milano, Mibact, 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale, Regione Lombardia; con il Contributo di Fondazione Cariplo, Ales, Fondazione Italiana Accenture, Veronafiere.