"Donne dell'anno": il premio della Pro Ponte assegnato alle storiche commercianti del quartiere

Dopo il premio assegnato due anni fa a tutte le maestre che hanno insegnato a Ponte San Giovanni, il consiglio direttivo della Pro Ponte sta lavorando da settimane all'organizzazione della cerimonia “Premio donne dell'anno 2018” in programma, nella sede di via Tramontani, 5 dalle ore 20.00 di sabato 10 marzo, per assegnare un riconoscimento alle “commercianti” ponteggiane la cui attività sia iniziata prima degli anni '80.

La ricerca è stata accurata e le premiate sono state già contattate, ma se qualche commerciante non avesse ricevuto l'invito e l'inizio della propria attività risalga a prima degli anni '80 può mettersi in contatto con la Pro Ponte: info@proponte.it – tel.360.600269 e segnalare la propria disponibilità a partecipare alla cerimonia che prevede anche momenti gastronomici, culturali e ricreativi con la partecipazione della cantante Elisabetta Cardinali e il poeta Stefano Tini.