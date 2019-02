Beccato alla guida di un'auto rubata e senza patente, pregiudicato fermato dalla municipale

Alla guida di un'auto rubata poco prima a San Sisto. La polizia municipale di Perugia ha fermato, grazie a una segnalazione diramata dalla centrale operativa della polizia locale, in via Centova, un pregiudicato clandestino di origini magrebine al volante di una Lancia Y, oggetto di furto a San Sisto.



L'uomo è stato identificato e denunciato per i reati di ricettazione, inottemperanza alle leggi sull’immigrazione e guida senza patente. La Polizia Locale ha provveduto poi alla riconsegna del veicolo al legittimo proprietario.