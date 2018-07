Cambio al vertice in Prefettura, Raffaele Cannizzaro lascia Perugia: "Grazie per tutto il lavoro fatto"

Cambio al vertice alla Prefettura di Perugia. Raffaele Cannizzaro nei prossimi giorni lascerà l’incarico nel capoluogo umbro per assumere quello di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Al suo posto arriverà Claudio Sgaraglia, 58 anni, fino ad oggi vice capo del dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

A fare i saluti al Prefetto Cannizzaro, il procuratore generale Fausto Cardella, che ha ricordato l’alto servizio reso dal Prefetto, che lascia in città e nella provincia “il segno della sua azione incisiva ma equilibrata, avendo saputo promuovere e salvaguardare la sicurezza pubblica in ogni momento ed anche in circostanze non facili, come i numerosi eventi culturali e popolari, in occasione dei quali ha saputo coniugare, con saggezza e autorevolezza, la sicurezza con i diritti del pubblico e le esigenze degli organizzatori”.

Anche il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha invece ricevuto questa mattina il Prefetto a palazzo dei Priori per ringraziarlo a nome dell’intera Amministrazione e della città per la straordinaria attività svolta con competenza e passione che ha consentito di raggiungere significativi risultati in termini di rafforzamento dei principi di legalità e di sicurezza nell’interesse dei cittadini.

Raffaele Cannizzaro è entrato a far parte del ministero dell’Interno nel 1981, ha ricoperto nella sua lunga carriera molteplici incarichi di grande rilievo. Assegnato inizialmente alla Prefettura di Roma, ha poi prestato servizio ad Avellino dal 1983 al 2004. Dal 2004 al 2006 è alla Prefettura di Brescia, dal 2006 al 2010 a quella di Salerno.E’ stato Prefetto di Cosenza dal 2010 al 2012, di Catanzaro dal 2013 al gennaio 2015. Prima di approdare a Perugia ha ricoperto l’incarico di Prefetto di Ancona.

Cannizzaro ha svolto diversi incarichi nel territorio perugino; ed infatti, tra i suoi molteplici impegni connessi ad emergenze di protezione civile, si ricorda quello presso la Prefettura di Perugia in occasione del terremoto che colpì l’Umbria e le Marche nel 1997.