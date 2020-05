Fase 2 | Summit in Prefettura, confermata task-force anti-contagi per evitare assembramenti

Rafforzamento dei servizi di controllo sul territorio per prevenire e contrastare le forme della criminalità organizzata e di quella diffusa, nonché intensificazione dei servizi in materia di sicurezza della circolazione stradale: sono questi gli obiettivi indicati dal Prefetto ai vertici territoriali delle Forze di Polizia nel mutato contesto sociale, caratterizzato dal graduale ritorno alla normalità, a seguito del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19. Un ritorno quindi quasi alla normalità per le forze dell'ordine di casa nostra che soprattutto nel fine settimana blinderanno le strade.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso del comitato per l'ordine pubblico in Prefettura è stato ribadito che "è necessario continuare a mantenere vigile il controllo sul rigoroso rispetto delle misure precauzionali anticontagio a tutela della salute pubblica". Confermata dunque per i controlli anti-contagio la collaborazione con sindaci, forze dell'ordine e polizie municipali. Obiettivo: "il rispetto del divieto di assembramenti nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, a tutela della sicurezza e della salute della collettività".