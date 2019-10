Eurochocolate ed elezioni, Prefetto: "Gestione flussi perfetta. Complimenti a volontari e forze dell'ordine"

Nella giornata, si è tenuta in Prefettura, una riunione con i vertici provinciali delle Forze di Polizia. In apertura dell’incontro il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, ha espresso il più vivo apprezzamento e ringraziamento per l’encomiabile operato delle Forze dell’Ordine anche locali, dei Vigili del Fuoco, delle Componenti del soccorso tecnico e sanitario e del Volontariato di Protezione Civile, che hanno consentito, con una esemplare collaborazione, l’ordinato e sereno svolgimento, dal 18 al 27 ottobre, della manifestazione “Eurochocolate 2019”, evento che si è distinto per una notevolissima partecipazione di visitatori.

"Quest’anno – ha sottolineato il Prefetto - ancor più degli anni passati, la gestione dell’evento si è dimostrata particolarmente complessa ed impegnativa, in considerazione della concomitanza con le attività elettorali connesse con l’elezione di domenica 27 ottobre del Presidente della Giunta e dell’Assemblea legislativa regionale, svoltesi in maniera ordinata e regolare".