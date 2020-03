Precipita nel pozzo mentre gioca in giardino, salvato bimbo di 10 anni

Bimbo precipita nel pozzo nel giardino di casa. Un volo di dieci metri, ma viene salvato dai Vigili del fuoco.

La squadra dei Vigili del fuoco di Foligno è dovuta intervenire per un soccorso particolare ad una persona: un ragazzino di dieci anni che giocando in giardino, sarebbe salito sulla copertura del pozzo di casa. Il coperchio si sarebbe rotto e il bambino è precipitato per dieci metri, fino al fondo del pozzo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con personale esperto in tecniche speleo e con corde e carrucole hanno recuperato il piccolo che è stata trasportato in ospedale.

Attualmente il ragazzino è ricoverato al San Giovanni di Foligno in osservazione, ma le sue condizioni sono definite buone.