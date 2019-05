Precipita dl balcone del suo appartamento in centro storico: è ancora mistero sulle cause della morte

I Carabinieri della Compagnia di Perugia stanno continuando le indagini per risalire alle cause della morte di un uomodi 46 anni trovato cadavere a terra in via Imbriani, molto probabilmente caduto da una finestra o da una terrazina del suo appartamento in centro storico a Perugia. un volo di oltre 5 metri. Malore o atto volontario? Al momento soltanto l'autopsia - disposta dal magistrato - può svelare questo tragico mistero.

I Militari, dopo l'ispezione dell'appartamento e dopo aver ascoltato alcuni testimoni, escluderebbero la presenza di persone nella casa durante la tragedi. La vittima viveva da molti anni a Perugia ma era originario di Foggia (le generalità nn sono state fornite dall'Arma).La prima a sapere della disgraza è stata la fidanzata. L'incidente o atto volontario è avvenuto intorno alle 13 del ieri. Inutili i soccorsi del personale medico chiamati sul posto per provare a rianimarlo.