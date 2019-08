Precipita da un muretto, gravissimo 56enne di San Giustino

È stato trasportato con l’elisoccorso Icaro, proveniente da Fabriano, un uomo di 56 anni rimasto vittima di infortunio sul lavoro in località San Giustino.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe caduto accidentalmente da un muretto dell’altezza di circa un metro e mezzo e avrebbe riportato traumi su tutto il corpo, in particolare frattura gambe alle gambe, al bacino e un trauma cranico, come riporta l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

In un primo momento era stato portato in autoambulanza a Città di Castello, salvo poi essere trasferito in elicottero al Santa Maria della Misericordia a Perugia.

Attualmente si trova in sala rossa per la valutazione di un intervento chirurgico d’urgenza. La prognosi è riservata.