Paura nel bosco, cacciatore resta intrappolato tra le rocce: soccorsi in azione

Vigili del fuoco in azione. La squadra di Norcia è intervenuta intorno alle 16.30 di domenica 24 novembre nel comune di Preci, in località Cervara. I vigili del fuoco hanno rintracciato e tratto in salvo un cacciatore che dopo essere scivolato è rimasto incastrato in alcune rocce. L'allarme è stato lanciato dall'uomo, che ha allertato il 118. I vigili del fuoco hanno rintracciato il cellulare e lo hanno soccorso. Il cacciatore è stato recuperato e affidato ai medici del 118. sul posto anche i carabinieri.