Il pranzo di Natale può avere effetti collaterali: troppo cibo e troppo tempo seduti, boom di ricoveri

Il pranzo di Natale, con tante pietanze, può avere anche effetti collaterali soprattutto tra le persone più anziane. La centrale del 118 di Perugia ha infatti registrato nel pomeriggio di Natale numerose richieste di soccorso per chi aveva abbondato con il cibo, accusando malori legati, come spiegano i sanitari, anche al troppo tempo trascorso a tavola. I soccorritori sono intervenuti a Castiglione del Lago, Corciano, Perugia e Assisi ed in altre località delle due province umbre per trasportare in ospedale indistintamente uomini e donne ultra 80 enni. Una nota dell’ospedale di Perugia riferisce che tutti i pazienti sono stati trattenuti in osservazione, sottoposti a monitoraggio dei parametri vitali per il riacutizzarsi di malattie respiratorie e cardiache.