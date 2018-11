Controlli lungo le strade della movida e fuori dalle discoteche: beccati a guidare ubriachi, addio patenti e punti

Controlli a tappeto quelli messi in atto sul territorio della provincia di Perugia dagli agenti della Polizia Stradale, soprattutto nelle zone limitrofe alle discoteche e ai locali notturni frequentati dai giovani. E proprio per contrastare il fenomeno dell’abuso di alcol e droghe alla guida – ieri si è celebrata la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada – sono stati disposti controlli mirati con l’obiettivo principale della prevenzione degli incidenti.

Nel fine settimana appena trascorso, i controlli effettuati hanno dato subito risultati. In campo sono scesi gli agenti della Polizia Stradale di Perugia in collaborazione con la Questura e del personale medico e specialistico della Polizia di Stato. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 novembre sono stati sottoposti a controllo 74 veicoli e 78 occupanti (tra conducenti e passeggeri). Di questi, 7persone sono state fermate alla guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui uno risultato positivo anche alle sostanze stupefacenti. A quest’ultimo è stato disposto anche il sequestro del veicolo per la successiva confisca.

Scattato l’immediato ritiro delle sette patenti e decurtati, complessivamente, ben 70 punti. Oltre all’immediato ritiro di patente per la conseguente sospensione, dei 7 conducenti positivi che hanno superato i limiti di tasso alcolemico alla guida stabiliti dal Codice della Strada, 3 di questi sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e per i restanti 4, è scattata la segnalazione al Prefetto di Perugia.