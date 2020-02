Posti di blocco dei carabinieri: beccati ubriachi al volante, senza patente e senza assicurazione

Autovelox e alcoltest in campo. I carabinieri di Perugia, nel corso dei controlli, hanno multato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Elevate anche una multa per superamento del limite di velocità consentito nel centro abitato, una per guida senza l’utilizzo di cinture di sicurezza. Beccato anche un automobilista al volante senza aver mai conseguito la patente e uno con l'auto sprovvista di assicurazione. Per tutti multe pesanti e taglio dei punti.