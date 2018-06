Un'altra esplosione nella notte, postamat fatto saltare in aria e malviventi in fuga

Colpo ai danni dello sportello postamat dell'Ufficio Postale , quello avvenuto intorno alle 3.30 di questa notte nella filiale di Ponte della Pietra, in via Settevalli. I malviventi hanno utilizzato lo stesso modus operandi già visto in altre occasioni: hanno fatto esplodere lo sportello per potersi impossessare del bottino.

Ma questa volta, nonostante i danni causati, sono stati messi in fuga dall'arrivo dei carabinieri e delle guardie giurate della Vigilanza Umbra. La banda è riuscita a dileguarsi, ma a mani vuote. Ingenti, come si evince dalle foto, i danni al postamat. Sono in corso i rilievi e le indagini per cercare di far luce sull'identità degli autori che hanno tentato l'ennesimo colpo ai danni di sportelli bancomat dell'Umbria. L'ultimo, in ordine di tempo, risale al 25 maggio, quando è stata presa di mira la filiale di una banca di Todi.