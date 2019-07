Porto Cesareo, riprese le ricerche in mare per ritrovare il 18enne umbro: reclutati anche i pescatori locali

Sono riprese questa mattina le ricerche a Porto Cesareo - in provincia di Lecce - di Matteo Ubaldi, il 18enne di Spoleto, che nel pomeriggio di ieri, a causa del mare grosso, è stato portato a largo e di lui si sono perse le tracce. I soccorritori hanno ammesso che le possibilità di trovarlo ancora in vita sono pochissime, ci vorrebbe un miracolo.

Dall’alba sono in azione: un elicottero della guardia costiera di Bari (sta perlustrando la porzione d’acqua più distante dalla riva), le motovedette della capitaneria e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Presenti anche i Carabinieri che stanno pattugliando l'area più vicino alla spiaggia, sottocosta, aiutati dagli stessi pescatori della zona, nella località nota come “Scalo di Furno”. Le condizioni del mare, rispetto a quelle di domenica, sono in fase di miglioramento: già dalla serata di ieri, infatti, le raffiche di vento non soffiavano più da sud, bensì da ovest. Nella tarda mattinata, peraltro, il vento comincerà a soffiare da nord. Un elemento che potrebbe fornire un sostegno alle ricerche.

I NUOVI PARTICOLARI - Nella giornata di ieri sono circolate diverse versione non ufficiali sull'accaduto e sui protagonisti di questo dramma. Grazie alla Guardia Costiera, questa mattina, è stato possibile ricostruire quanto è successo. A differenza di quanto riportato in un primo momento il giovane disperso si trovava in acqua in compagnia di un amico suo conterraneo, un 17enne. Quest’ultimo è stato tratto in salvo, fortunatamente senza conseguenze. Mentre il padre si è lanciato in mare solo dopo che ha visto il figlio e l'altro giovane in difficoltà, risucchiati in fondo dalla corrente. Anche lui si è salvato. Non era in acqua, come riportato dalle agenzie e dai media, il piccolo di 8 anni, il fratello di Matteo.