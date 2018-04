Il nuovo portale turismo ed eventi del Comune di Perugia parla anche russo: la nuova frontiera dei turisti amanti del made in Italy

Il nuovo portale web, turismo e cultura, del Comune di Perugia potrà essere consultato anchen in lingua russa. Il sito, dunque, sarà on-line in italiano, inglese, cinese e da oggi anche in russo. Un’ulteriore mossa per l’internazionalizzazione della nostra città, una nuova tappa per favorire l’allargamento della fruizione web anche a questo segmento di domanda. Il portale, come noto, era stato completamente rinnovato e messo on line nel giugno del 2015, compresa, per la prima volta, la versione inglese; nel febbraio 2016, in occasione del capodanno cinese, fu varato anche in questa lingua, ed ora, grazie alla collaborazione con SSML – Mediazione Linguistica di Perugia, scuola superiore per mediatori linguistici, e della Società “Città in Internet”, azienda fornitrice della piattaforma web, in russo. Ideato e realizzato per promuovere la città, le sue bellezze e la sua cultura, la novità fondamentale del Portale è stata quella di incentivare la fruizione della città di Perugia sia da parte dei cittadini, che possono essere informati sull’offerta culturale e i principali eventi che ci sono in città, sia per gli studenti stranieri e i turisti che, oltre, all’offerta culturale, possono avere direttamente le informazioni necessarie per costruirsi il proprio soggiorno, o la vacanza, in maniera personalizzata.

La scelta dell’Assessorato si presenta ancora una volta come sinergica tra politiche culturali e turistiche, ed avanzata, con un portale in lingua russa che si affaccia con un’attraente vetrina della città di Perugia, attraverso l’indicazione dei principali punti di interesse della città (musei, chiese, teatri, aree verdi, ecc.), dei principali eventi, di proposte di itinerari turistici e di informazioni pratiche per consentire la migliore pianificazione della visita alla città. Per poterlo vedere, basterà collegarsi alla Home Page (http://turismo.comune.perugia.it) e cliccare in alto a destra il relativo link in russo.

“Essendo continua l’evoluzione della multimedialità – ha sottolineato l’assessore Teresa Severini – quando l’attuale giunta si è insediata abbiamo subito pensato di aggiornare il portale del Comune, in quanto datato. Per questo nel primo anno di attività si è lavorato molto per rivedere i contenuti del sito, poi pubblicati nel 2015 anche in lingua inglese. Successivamente è stata la volta (nel 2016) della lingua cinese, in considerazione della significativa presenza di studenti provenienti da quell’area a Perugia. Oggi arricchiamo il sito di un ulteriore servizio, grazie alla lingua russa che consideriamo fondamentale in considerazione della recente apertura di nuove vie di comunicazione da e per l’Umbria”.

L’assessore ha voluto ringraziare in particolare la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia per aver collaborato con il Comune in questo progetto: è stato un esempio virtuoso di come si possa partecipare attivamente alla vita cittadina. “Riteniamo che questa iniziativa sia determinante nel processo di valorizzazione dell’immagine della città che ha tantissime ricchezze storiche da rivelare, ma è anche una città molto viva e vitale. E ritengo che comunicare tutto questo sia fondamentale per favorire l’arrivo dei flussi turistici, anche dalla Russia. Perugia è da sempre una città internazionale ed oggi ha ancora più bisogno di farsi conoscere”.