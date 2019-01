Ente Giochi de le Porte, eletto nuovo gonfaloniere: tanti voti per il priore di San Martino

Con 31 voti su 48, Andrea Farinacci, Priore di Porta San Martino è stato eletto Gonfaloniere per l’anno 2019 durante la cerimonia del Bussolo che si è svolta nella monumentale Chiesa di San Donato A Gualdo Tadino nel tardo pomeriggio di oggi,

domenica 20 Gennaio. Un piccolo corteo storico, con partenza dal Palazzo Comunale di Gualdo Tadino, ha accompagnato i 48 membri del Consiglio verso la chiesa dove è stato poi eletto, con votazione segreta, il nuovo Gonfaloniere tra i Priori in carica e quindi Marco Brunetti Priore di Porta San Donato, Nicola Bossi Priore di Porta San Benedetto, Simone Saltutti Vice priore di Porta San Facondino e per l’appunto il neoeletto Gonfaloniere Andrea Farinacci Priore di Porta San Martino.

La Cerimonia del Bussolo che ogni anno emoziona per solennità e segretezza, ha decretato che il nuovo Gonfaloniere, come da Statuto in carica un anno, è il Priore della Porta torre gialla in campo rosso e dunque Andrea Farinacci che si impegnerà secondo promessa, nell’allestimento del palco laddove nei tre giorni di festa settembrini saliranno i Priori per leggere il bando di sfida e le massime autorità cittadine. “Grazie, Grazie a tutti - dice a spoglio appena avvenuto il nuovo Gonfaloniere- Prometto di

adempiere ai miei doveri e di fare quanto promesso”.