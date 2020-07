Porta Pesa, crolla parte del tetto di un'abitazione in via delle Clarisse

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un crollo parziale di un tetto in centro storico a Perugia. Il fatto è avvenuto in via delle Clarisse nel quartiere di Porta Pesa. Sul posto si sono recati sia i Vigili del Fuoco che la municipale con tanto di tecnici per verificare l'agibilità dell'abitazione dove è avvenuto il crollo. La casa era abitata da un uomo, il quale per fortuna è rimasto illeso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.