Nuove aperture in centro storico: ecco la Pasticceria 2000 a Porta Pesa

Inaugurazione allo Slargo della Pesa della nuova Pasticceria 2000, nei locali dove è stata attiva, per breve tempo, la sala scommesse tanto contrastata. È una vera festa per tutti gli abitanti della Pesa che si sono presentati massicciamente per caffè, cappuccino e colazione: dolce o salato, a seconda delle preferenze… ma c’è chi ha assaggiato l’uno e l’altro.

Molti sono stati tentati anche dalla sezione panetteria, una vera novità per la stessa azienda che si ripropone di estendere il servizio anche alla sede di Ellera Umbra. “Pane cotto in forno a legna, a lievitazione naturale, di tanti tipi”, precisa il titolare. Complimenti dai clienti per la qualità dei prodotti, la cortesia del personale e la sollecitudine del servizio. Alcuni al bancone, altri ai tavoli, assaggiano le prelibatezze dolciarie sfogliando i quotidiani. Target d’elezione, oltre ai cittadini residenti, gli scolari della elementare Ciabatti e gli alunni della vicina scuola media Foscolo. L’azienda ha distribuito dei coupon d’assaggio di pizze e quant’altro.

“Non facciamo concorrenza sul prezzo – precisa il titolare – ma curiamo la qualità. Anzi, vendiamo la pizza a 1.20 anziché a un euro: preferiamo offrire prodotti con materie prime di alto livello e preparazione accurata”. Una nota circa le reazioni degli esercizi (almeno 4) coi quali quello appena inaugurato potrebbe entrare in concorrenza. “In quattro mesi, ci hanno aperto ben quattro negozi concorrenti nella sede di Ellera: non abbiamo mosso ciglio. C’è spazio per tutti. Basta fare con onestà e competenza il proprio lavoro. Al cliente l’ultima parola, ossia la libertà di scegliere”.