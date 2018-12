Perugia-Arezzo solo andata per una banda: armati di pistola e teser hanno assaltato due alberghi

I carabinieri di Perugia e Arezzo stanno indagando su due rapine, con stesse modalità ed armi, che si sono verificate sabato scorso nei due capoluoghi. Sono forti i sospetti su una banda di rapinatori pendolari formata molto probabilmente da 3-4 componenti, con due auto per gli spostamenti, e che secondo i testimoni parlavano con un forte accento dell'est europa. Una banda di pendolari, molto probabilmente, proveniene dal centro-sud del Paese stando alla mappa stradale che collega le due strutture rapinate: prima un albergo a Ponte Valleceppi e poi un Ristorante-Albergo a Foiano della Chiana

Raid nel capoluogo umbro

La banda è entrata in azione nell'Albergo di Ponte Valleceppi intorno alle 20,30. In tre - con il volto travisato - hanno bloccato il titolare e rinchiuso nel suo ufficio sotto la minaccia di una pistola e una teser (pistola che rilascia una scarica elettrica che immobilizza l'inviduo colpito). Secondo quanto si è appreso, i rapinatori parlavano con accento slavo. Prima di darsi alla fuga hanno svuotato la cassa prelevando un bottino magro: si parla di 300 euro. Molto probabilmente i rapinatori su un'auto rubata hanno preso la Perugia-Bettolle arrivando in provincia di Arezzo dove, si ipotizza, un ulteriore raid sempre a danno di un alberto-ristorante.

Il colpo in Toscana

Intorno alle 23 quattro persone, armate e con il volto travisato, hanno fatto irruzione nella hall dell'hotel Forum di Farniole, nella zona industriale di Foiano della Chiana, a poche centinaia di metri dall'uscita autostradale Valdichiana e dall'Outlet Village. Magro il bottino, appena 180 euro. E' stato esploso un colpo di pistola. Presi in ostaggio alcuni dipendenti e clienti che si trovavano al ristorante. (leggi qui la ricostruzione dei fatti su Arezzonotizie.it, giornale online del gruppo Citynews).