Maltempo, partono i lavori al Cva dopo i danni subiti. La Giunta approva progetto nuove vetrate

La giunta ha approvato i lavori di somma urgenza per l’intervento di messa in sicurezza del cva di Ponte Valleceppi. A causa del forte vento che ha investito la città la prima metà del mese di marzo, all’interno del cva è stata riscontrata la rottura di alcune vetrate nella sala utilizzata come palestra. Dopo la messa in sicurezza dei locali (transennatura ed eliminazione delle parti in vetro cadute), da 15 marzo è escattato il divieto dell’uso della sala danneggiata dal maltempo per consentire così i lavori di ripristino delle vetrate. per un valore di 13mila euro.