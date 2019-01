Ponte Valleceppi, ladri in azione in due abitazioni: cassaforte fatta sparire, anziani in casa derubati

La piaga dei furti a Perugia non si ferma, come era ovvio, con l'anno nuovo. E proprio nella notte dei festeggiamenti per la fine del 2018 e l'inizio del 2019, una banda di ladri è entrata in azione a Ponte Valleceppi, sfruttando la vicinanza con la super-strada E45. Il primo raid era stato ben studiato dato che sono andati a caccia di una cassaforte in un appartamento lasciato vuoto dai proprietari che erano andati a festeggiare Capodanno altrove.

La cassaforte è state prelevata e portava via dalla banda. Molto probabilmente è stata aperta poi in un luogo sicuro. Il bottino non è stato ancora quantificato ma all'interno c'erano soprattutto dei preziosi e monili in oro. Nella stessa sera, stessa località, e quindi si presume stessa banda di ladri, un altro furto in appartamento si è verificato in una casa dove erano presenti due anziani coniugi. In questo caso i criminali sono entrati da una finestra rovistando nella stanza da letto. I proprietari non si sono accorti di nulla finchè non sono andati a dormire. Su entrami i casi indagano gli agenti della Questura.