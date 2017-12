Altra rapina a mano armata in un negozio.... sono questi i problemi reali di Ponte San Giovanni!

Ancora una volta Ponte San Giovanni utilizzato come un bancomat della criminalità. Ancora una volta un negozio assaltato in un momento cruciale - le feste - per la sopravvivenza dell'attività. Intorno alle 19 50 all'Ovs di via Manzoni un uomo con il volto travisato è entrato nel locale armato di pistola. Si è diretto velocemente alle casse e dopo aver minacciato il personale si è fatto consegnare l'incasso di giornata. Poi di corsa è uscito dall'ingresso principale per raggiungere il complice che lo aspettava in auto per la fuga. Molto probabilmente i due criminali hanno fatto perdere le proprie tracce prendendo il Raccordo Perugia-Bettolle. Sul posto sono arrivati i Carabinieri. Il bottino non è stato ancora quantificato ufficilamente ma si parla di quasi mille euro.

Pochi giorni fa, sempre a danno di un negozio, era andato in onda lo stesso film: rapinatore con arma in pugno, minacce ai dipendenti e fuga con il bottino. La situazione a Ponte San Giovanni si fa sempre più difficile per commercianti e cittadini. Non a caso la manifestazione sulla sicurezza di Casapound - movimento di destra - si è svolta proprio in questo quartiere dove famiglie e imprenditori chiedono a gran voce sia maggiori controlli che un numero maggiore di forze dell'ordine a guardia del territorio.