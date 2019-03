Incendio nella zona industriale di Ponte San Giovanni: una vasta nube nera sui palazzi ponteggiani

Una densa nuvola nero di fumo sta salendo da Ponte San Giovanni: è il frutto di un gravissimo incendio in corso all'interno di una stabilimento dove ben due squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Il capannone si trova all'altezza dello svincolo per Ponte San Giovanni, a pochi passi da importanti autoconcessionari. La nuvola nera è preoccupante per la sua potenziale tossicità e va diretta verso i palazzi e il centro abitato di Ponte San Giovanni e sta lambendo la superstrada E45.

Non ci sono notizie né sulla causa dell'incendio né sui materiali che stanno alimentando la combustione. Il capannone interessato - non c'è l'ufficializzazione - farebbe parte di una ditta specializzata che recupera rifiuti di recupero e speciali. Ma per il momento vige il massimo riserbo. Oltre alle squadre perugine anche i vigili del fuoco di Assisi stanno raggiungendo la zona industriale di Perugia segno che l'incendio in corso è molto pericoloso.

Avviso alla cittadinanza diramato dal Comune di Perugia: Si è diramato nel pomeriggio un vasto incendio nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Sul posto sono gia presenti i Vigili del Fuoco mentre è stata attivata la Protezione Civile del Comune di Perugia e l’Arpa. Si suggerisce alla popolazione di non stare all’aperto e di tenere chiuse le finestre. Si comunicheranno ulteriori aggiornamenti in serata.

ORE 20 - Aggiornamento Sono intervenuti i vigili del fuoco con tutto il personale e i mezzi a disposizione: 24 uomini con 5 autobotti e un funzionario. Presenti anche le forze dell'ordine che stanno indagando sul rogo e sulla tipologia dei rifiuti, potenzialmente tossici, che hanno alimentato le fiamme e la pericolosa nube nera.

L'intervento di Arpa Umbria. I dirigenti e tecnici di Arpa Umbria sono sul sito dell’incendio con Vigili del Fuoco e NOE.

Mentre prosegue la difficile opera di spegnimento dell’incendio, Arpa sta provvedendo a trasferire in loco un mezzo mobile per la misura dell’inquinamento atmosferico.

Bollettino del Comune di Perugia. In merito all'incendio di Ponte San Giovanni si comunica che i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi.

Si è in attesa delle valutazioni dei tecnici di Arpa e Usl impegnati nel monitoraggio dell’aria. La Protezione Civile del Comune di Perugia ricorda di rimanere in casa con le finestre chiuse ed evitare di spostarsi dove è attivo il fumo. Un nuovo aggiornamento verrà diramato verso le ore 22.00.

