Il regalo di Natale ai residenti di P. S. Giovanni: il sottopasso torna illuminato per la sicurezza di giovani e anziani

Riceviamo e pubblichiamo la nota del cittadino Gino Goti sulla nuova illuminazione del sottopasso tra via Pieve di Campo e via Manzoni a Ponte San Giovanni, per rendere più sicuro il passaggio utilizzato soprattutto da anziani e giovani non motorizzati

Proprio due giorni dopo Natale gli abitanti di Pieve di Campo che utilizzano il passaggio pedonale soprelevato lungo la strada che scende in via Manzoni hanno trovato un piacevole regalo sotto l'albero o meglio sotto il ponte della ferrovia: finalmente sono stati sostituiti i 5 punti luce da anni oscurati – chissà perché – dagli imbrattatori di muri o fulminati e mai sostituiti. Babbo Natale, travestito da tecnici e operai del cantiere comunale, ha provveduto a questo indispensabile intervento per rendere più sicuro il passaggio utilizzato soprattutto da anziani e giovani non motorizzati. Più volte signore, di ritorno dalla spesa, avevano avuto brutte avventure subendo scippi e molestie. Ora, finalmente, il percorso pedonale è più tranquillo e le nuove e modernissime luci, se non altro, tengono compagnia e rendono il tragitto una piacevole e salutare passeggiata.