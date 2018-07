Parcheggiano nel percorso verde per tuffarsi nel Tevere: auto sequestrata e mega multa

Per un tuffo nel fiume Tevere parcheggiano l'auto direttamente dentro il percorso verde di Ponte San Giovanni, in piena zona pedonale. La polizia di Perugia è intervenuta nel pomeriggio di domenica, grazie alle segnalazioni dei cittadini. Gli agenti hanno trovato cinque rumeni intenti a fare il bagno. I poliziotti hanno controllato l'auto: niente revisione e nessuna traccia dell'assicurazione. Mega multa per il proprietario dell'auto. Il mezzo è stato anche sottoposto a fermo amministrativo.