Piano Scuole, altri 900mila euro per le sedi comunali a Ponte San Giovanni: la mappa

Va avanti il “piano scuole” dell’Amministrazione comunale. La giunta su proposta dell’assessore Dramane Wagué, ha approvato l’atto con cui si è dato avvio alla progettazione degli interventi riguardanti alcuni edifici scolastici facenti parte dell’Istituto Comprensivo 14 di Ponte San Giovanni.

Si tratta, nel dettaglio, della scuola primaria Mazzini di Ponte San Giovanni per la quale sono previsti interventi di risanamento conservativo, miglioramento sismico ed adeguamento normativo, della scuola primaria Tei, per la quale sono in programma interventi manutentivi significativi sulla copertura, ed infine della scuola dell’infanzia Fantasia di Balanzano, ove, dopo l’esecuzione nel 2017 di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico, si procederà ora ad un aggiornamento della verifica di vulnerabilità sismica. Tutto il percorso che ha portato a definire e delineare le risorse utili, pari a circa 900mila euro, per gli interventi è stato seguito dall’assessore all’urbanistica Emanuele Prisco.

“Il piano scuole - hanno sottolineato gli assessori Dramane Wagué ed Emanuele Prisco – prosegue senza soste nel pieno rispetto del cronoprogramma presentato dal sindaco Romizi tempo fa, perché questa Amministrazione ha sempre considerato e considera l’edilizia

scolastica una assoluta priorità di mandato. La scuola, infatti, è lo spazio dove i nostri figli trascorrono gran parte della loro giornata ed abbiamo il dovere di renderlo un luogo sicuro ed accogliente e di garantire elevati criteri di qualità”.