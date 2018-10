Cellulare esplode e incendia il letto, il bollettino medico per mamma e figlia di 3 mesi

L'esplosione del telefono e il principio di incendio oltre a tanta paura non avrebbe provocato nessun problema alla salute di una mamma e di una bimba di tre mesi di Ponte San Giovanni. Dopo il ricovero in Ospedale a Perugia - sabato scorso - per motivi precauzionali, sono state state entrambe rimandante a casa domenica mattina. Nei prossimi giorni dovranno tornare per fare degli esami ulteriori per via del monossido di carbonio inalato sprigionato dall'incendio provocato dallo scoppio del cellulare che ha mandato in fiamme alcune coperte del letto matrimoniale a pochi metri dalla culla dove si trovava la bimba.

I Carabinieri di Ponte San Giovanni e i Vigili del Fuoco stanno indagando sull'accaduto e sui potenziali motivi che hanno portato il telefono ad essere una sorta di bomba pericolosa. Era stato acquistato regolarmente 10 mesi fa e non aveva mai dato neanche problemi di surriscaldamento.