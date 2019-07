Incidente all'innesto della quattro corsie, tre persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite nell'incidente che ha coinvolto due automobili, intorno alle 21.30 di lunedì 1 luglio, in corrispondenza dell'innesto della quattro corsie a Ponte San Giovanni.

L'episodio si è verificato intorno alle 21.30, in direzione Perugia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato le persone coinvolte affidandole alle cure del personale del 118. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.