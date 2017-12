Ponte San Giovanni, all'ora di chiusura del negozio scatta la rapina: pistola contro cassiera

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per individuare due uomini - un rapinatore e un suo complice - che ieri sera sono entrati in azione in un'attività commerciale di Ponte San Giovanni. Il complice era alla guida di un'auto per la fuga immediata, mentre l'altro socio è entrato, intorno alle 20, nei locali di uin noto negozio ponteggiano in via Manzoni. Il bandito ha aspettato sia la chiusura dell'attività - le 20 - che l'uscita degli ultimi clienti con tanto di pacchetti regalo. Si è diretto subito verso la cassa a volto scoperto ma armato di una pistola (forse una scacciacani) intimando la cassiera di tirare fuori tutti i contanti. E poi si è dato alla fuga, secondo alcuni testimoni, sfruttando la complicità di un compare pronto al posto di guida una volta terminato il raid. Il bottino non è stato quantificato.