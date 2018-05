"Belle" di giorno, a Ponte San Giovanni la rabbia dei residenti: "Prostitute e clienti alla luce del sole"

Belle di giorno. Nonostante Ponte San Giovanni, uno dei quartieri più popolosi della periferia perugina, sia nel tempo diventata una zona più tranquilla con un drastico calo di rapine, furti e in generale di microcriminalità, rimane ancora una piaga, per i cittadini: il fenomeno della prostituzione.

Un fenomeno, questo, in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti. Il triangolo "a luci rosse" e il relativo viavai di clienti e prostitute che imperversa nel quartiere, è focalizzato in particolare nel parchetto davanti alla chiesa, tra via della Scuola e via Cestellini. Vie quest'ultime che sono state "blindate" grazie all'ordinanza firmata dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi e già entrata in vigore, ma che non sembra scoraggiare le "signorine" che in pieno pomeriggio esercitano il meretricio in luoghi frequentati da famiglie, residenti, bambini. E la polemica si alza tra i residenti, anche perchè, chi si ferma a bordo strada con le auto per contrattare una prestazione, può diventare anche un pericolo per l'incolumità degli altri automobilisti. Uno "spettacolo" in pieno giorno, non certo gradito a chi vive nel quartiere.

Le prostitute provengono prevalentemente dall'Est Europa e risultano essere regolari sul territorio, e se le forze dell'ordine intervengono, nulla possono fare dal momento che esercitare questo tipo di attività in Italia non è reato, lo è solo lo sfruttamento, l'induzione e il favoreggiamento. Per cercare di arginare la piaga della prostituzione, l'ordinanza del sindaco entrata in vigore il 7 maggio (fino al prossimo 31 ottobre) punta a combattere il fenomeno con controlli e verbali salati da 450 euro ai clienti che tentano anche solo di far salire le prostitute in auto o che si intrattengono con loro.

Ma la sicurezza è un tema prioritario per i cittadini, tanto che il 25 maggio, la proloco I Molini di Ponte San Giovanni ha organizzato un'assemblea pubblica, quindi aperta alla cittadinanza, dal tema Sicurezza e Prevenzione alla quale interverranno, tra gli altri, anche il Sindaco Andrea Romizi e il criminologo Francesco Coccetta, presidente dell'associazione Inwa. L'incontro è organizzato in collaborazione con l'associazione nazionale controllo del vicinato.