Ventenne si prostituisce a pochi metri dalla parrocchia e le scuole: cacciata da P.S. Giovanni

Non potrà rimettere piede a Ponte San Giovanni dopo che è stata sorpresa per l'ennesima volta a prostituirsi, anche di giorno, nel centro urbano ponteggiano. La giovane ha soltanto vent'anni, è romena ed è stata fermata dai militari dell'Arma. Contro di lei è stato applicato il daspo urbano - l'obbligo di non frequentare più alcune aree e quartieri del capoluogo - dopo che si è accertato che "aveva di nuovo offerto prestazioni di natura sessuale a pagamento, compiendo atti contrari alla pubblica decenza in un luogo adiacente alla locale Chiesa Parrocchiale e alle scuole materne ed elementari della Frazione di Perugia. violando così il relativo Regolamento di Polizia Urbana".