Rapina nella notte a Ponte San Giovanni, assalto alla sala giochi: banda brucia auto per non lasciare tracce

Un'auto che va a fuoco nel cuore della notte in zona Balanzano, su una strada isolata. Le fiamme che attirano le attenzioni di alcuni residenti e passanti. L'allarme arriva alle forze dell'ordine e ad intervenire per primi sono gli agenti della Volante della Questura di Perugia. Non ci sono feriti, non è stato un corto circuito né un incidente: l'auto, secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine, è stata incendiata volutamente. Si tratta di una potente Audi che,dopo l'invio della prime informazioni al cervellone della centrale, si scopre essere stata rubata in provincia di Perugia.

E qui entra in gioco anche la Squadra Mobile di Perugia che prende in mano il caso dato che tutto sembra essere collegato ad una rapina avvenuta nella zona industriale di Ponte San Giovanni ad una sala giochi (con le video-slot e altre scommesse) avvenuta sempre nella notte. La Questura conferma ma non fornisce ulteriori particolari dato che le indagini sono in corso e si sta cercando la pista giusta per arrivare alla banda. Di certo l'auto è stata data alle fiamme per cancellare tracce e altri elementi che potevano intralciare la fuga dei rapinatori. A Balanzano i malviventi potevano contare su altri complici - forse due auto - per dividersi e fuggire nel più breve tempo possibile in direzione E45.