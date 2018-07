Inseguimento a Ponte San Giovanni, polizia cattura spacciatore latitante: ora sconterà la sua pena

Inseguimento a Ponte San Giovanni della polizia dopo che un pregiudicato, una volta visti gli agenti, si è data alla fuga. Dopo un inseguimento lungo le vie della frazione, lo straniero è stato bloccato e portato in Questura. Dal controllo è emerso che si tratta di un cittadino tunisino 41enne che era in possesso di

diverse dosi di droga e in più dall’accertamento informatico è emerso un ordine di carcerazione nei suoi confronti per scontare una pena di oltre 10 mesi di reclusione. Il 41enne è stato portato immediatamente al carcere di Capanne e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.