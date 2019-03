La nube nera a Ponte San Giovanni, il Comune si appella ai cittadini: "Non state all'aperto"

"Si suggerisce alla popolazione di non stare all’aperto e di tenere chiuse le finestre. Si comunicheranno ulteriori aggiornamenti in serata". L'amministrazione comunale ha espresso preoccupazione per la nube nera, potenzialmente tossica (non ci sono certezze) dato che l'incendio di Ponte San Giovanni è alimentato da rifiuti (non specificati). L'invito è ad evitare di respirare le ceneri e i fumi portati dalle nube che si sta espandendo a Ponte San Giovanni ma anche in zona Piscille alle porte di Perugia. Per capire la pericolosità sono state attivate Protezione Civile e Arpa.