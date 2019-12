Non è Natale senza il funambolo, nuova passeggiata a 40 metri di altezza: impresa riuscita

Andrea Loreni, il funambolo amatissimo a Perugia, oggi pomeriggio ha compiuto una nuova impresa: in poco meno di 10 minuti ha camminato stavolta anche nel cielo di Ponte San Giovanni, dopo le grandi prestazioni in Corso Vannucci. Oltre un migliaio di cittadini ha assistitono, in rigoroso silenzio, a questa enessima passeggiata spettacolare di Andrea che ha attraversato Piazza del Mercato per arrivare fino al campanile della chiesa di San Bartolomeo. Il tutto su un cavo di pochissimi centimetri, lungo 130 metri circa, inclinato da terra a 40 metri di altezza.

La traversata è stato l'evento clou dell'iniziativa Natale al Ponte, che l'amministrazione insieme alla Pro Ponte guidata da Antonello Palmerini e alle associazioni della zona ha fortemente voluto per animare e valorizzare questa zona di Perugia durante il periodo natalizio. Per Loreni tantissimi e lunghi applausi che ha ricambiato con un sorriso e un saluto dal Campanile.

ECCO IL VIDEO UFFICIALE DELL'IMPRESA: PASSEGGIATA A 40 METRI DI ALTEZZA SU UN FILO