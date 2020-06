Ponte San Giovanni, blitz in un garage occupato abusivamente: coca e foglio di via dalla città

Scoperto a Ponte San Giovanni un piccolo covo della droga utilizzato sia come dormitorio che come laboratorio per confezionare dosi di cocaina tagliate con altre sostanze. L'indagine rientra nel piano sicurezza disposto dal Questore Antonio Sbordone che ha rafforzato i controlli in centro ma anche nelle periferie a rischio della città. Il blitz della Squadra Volante è scattato nella mattinata di ieri 4 giugno.

Nel mirino è finito un garage che era stato occupato abusivamente da due uomini: uno originario del Marocco classe 1986 e l’altro del Pakistan anno 1997, entrambi denunciati per invasione abusiva di edificio. Nascosto nel materasso sono stati ritrovati quasi 4 grammi di cocaina e altri 700 grammi di sostanza da taglio oltre che euro 525,00. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto il divieto di dimora in Perugia.