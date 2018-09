Al via i lavori sul viadotto sulla E45 all'altezza di P.S.Giovanni: chiusa corsia, oltre un mese di disagi

Partiranno domani i lavori - 14 settembre - per il consolidamento del calcestruzzo sulle pile del viadotto che sovrappassa la E45 in corrispondenza dell’innesto del raccordo Perugia-Bettolle, in località Ponte San Giovanni, a Perugia. I lavori, appaltati nei mesi scorsi nell’ambito delle attività di manutenzione programmata, consistono nel ripristino degli strati esterni del calcestruzzo interessati dal fisiologico deterioramento causato nel tempo dagli agenti atmosferici. Per consentire lo svolgimento delle attività, sarà temporaneamente chiusa la sola corsia di marcia della E45 in direzione Cesena in corrispondenza del cantiere, con transito consentito sulla corsia di sorpasso. Il completamento di questa fase è previsto entro il 18 ottobre.