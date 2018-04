Incidente lungo la E45, motociclista ricoverato in ospedale: è in prognosi riservata

Brutto lunedì di Pasquetta per un motociclista 60enne, rimasto coinvolto in un incidente stradale nella mattinata di ieri, lungo la E45. Nell'incidente, accaduto all'altezza di Ponte San Giovanni, sarebbe rimasta coinvolta anche un'auto, ma ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida della moto, soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Qui i medici lo hanno ricoverato al reparto di Chirurgia Toracica a causa di diverse fratture riportate nell'impatto. Non è fortunatamente in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la sua prognosi.