Litiga con un uomo al pub, chiama i carabinieri e poi li insulta: 50enne denunciato

Si ubriaca, litiga con un uomo al pub, chiama i carabinieri e poi insulta i militari. I carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni, popoloso quartiere di Perugia, hanno denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale un italiano di 50 anni , disoccupato, con diversi precedenti.



L’uomo ha chiamato i carabinieri dopo aver litigato con un altro avventore del pub. Quando i militari sono arrivati lo hanno trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica. Il 50enne per sottrarsi all’identificazione, ha iniziato a insultare i carabinieri. Così è scatta la denuncia.