Scuola e disagi. "Un primo giorno di scuola da incubo: che strazio la solitudine di mio figlio disabile senza nessun sostegno"

Perugiatoday.it è un giornale online che non pubblica solo le notizie filtrate dai propri giornalisti. Ma da sei anni a questa parte, essendo un punto di riferimento per una vasta comunità umbra. pubblica le storie - senza filtri - dei lettori che denunciano disagi, sofferenze e anche mancanze da parte delle istituzioni. Abbiamo ascoltato questa mamma di Perugia che da anni lotta per il diritto allo studio di suo figlio disabile. La scuola dell'obbligo è fatta anche di questi ragazzi che non possono essere lasciati per ore senza sostegno diventando studenti di serie B. I dirigente scolastico, il provveditorato e il sistema sanitario devono dare risposte quanto prima a questa mamma e a questo bimbo. Noi vigileremo. Ecco la storia.

*********

Sono mamma di un bambino di 6 anni.

come per ogni mamma il primo giorno di scuola del proprio figlio dovrebbe essere momento di gioia ed emozione. Per me non lo è stato. Mio figlio è disabile riconosciuto sordo e con una invalidità non rivisonabile. Comunica solo attraverso la lingua dei segni che da 2 anni a questa parte è atata inserita nel suo mondo e nel mio. Da inizio maggio è stata fatta richiesta del sostegno e di un interprete che ha sempre avuto anche alla materna.

Ancora ad oggi che la scuola è iniziata non c'è nulla di tutto ciò. Mio figlio si ritrova solo in classe con un l'insegnate di ruolo quella principale che non conosce nessun tipo di segno e non capisce nulla di ciò che gli avviene attorno. Abbiamo chiesto un aumento di ore per l'interprete della lingua dei segni e non abbiamo avuto risposte. Dico abbiamo perché collaboro da anni con il centro usl ex grocco in quanto mio figlio è seguito da una neuropsichiatra e da una logopedista (fa logopedia 3 volte a sett).,

Sono indignata perché mi chiedo come sia possibile che la scuola non abbia dato ancora il via per far partire queste persone in modo che mio figlio possa essere e sentirsi alla pari dei altri. Sono indignata e delusa e fortemente triste nel vedere mio figlio che viene messo in questa condizione. Da domani ho detto che mio figlio rimarrà a casa. La scuola è la G Mazzini di ponte san giovanni