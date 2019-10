Paura in casa a Perugia, cede una trave e crolla il solaio

Cede una trave e crolla il solaio. E' successo a Ponte San Giovanni intorno alle 13, in via Fiorita. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia. Fortunatamente al momento del cedimento strutturale non c'era nessuno. Entrambi gli ambienti - una cucina a pian terreno e una camera al primo piano - sono stati dichiarati inagibili. Indagini in corso per chiarire la dinamica e l'origine del cedimento.