A caccia dei rifugi di abusivi e sbandati, a Ponte San Giovanni edifici al setaccio

La sicurezza cittadina passa attraverso la prevenzione. E così questa mattina, carabinieri, Volanti, agenti del Reparto prevenzione crimine e polizia municipale hanno esteso i controlli nella zona periferica di Perugia, in particolare a Ponte San Giovanni, per verificare la presenza di possibili occupazioni di immobili negli edifici in fase di costruzione presenti nel quartiere.

Un fenomeno, questo, che può alimentare situazioni di degrado e determinare situazioni di criticità nei quartieri. Questa mattina le forze dell’ordine hanno quindi passato al setaccio alcuni edifici della zona, rilevando segni di bivacco, ma datati nel tempo e non riscontrando nessuna presenza. Al momento dunque, come informa una nota della Questura, all’interno degli edifici ispezionati non è stata rilevata la presenza di abusivi.