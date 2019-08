Controlli a Ponte San Giovanni, nella rete dei Carabinieri finisce un pusher: sequestrata coca e soldi

Continuano i controlli a Ponte san Giovanni per arginare le piaghe dei furti - ad opera di bande di ladri "pendolari" - e dello spaccio di droga, molto attivo quest'ultimo nell'area ponteggiana. Nella rete dei controlli stradali, attuati ad hoc su tutto il quartiere, è finito un 21enne cittadino albanese: l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è scattato nell'area industriale ponteggiana: i militari hanno intimato l’alt all'auto del sospetto e poco dopo è scattata l'immediata perquisizione personale e del veicolo. Sono state ritrovate e sequestrate cinque dosi di cocaina pronte per essere vendute sul mercato locale. Inoltre, come provento di spaccio, sono state sequestrate anche 270 euro. Lo straniero è stato denunciato a piede libero.