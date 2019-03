Rogo alla Biondi, il M5Stelle attacca l'Arpa e chiama la Commissione nazionale Eco-reati

"Dopo otto giorni dal furioso rogo della Biondi Recuperi a Perugia, avvenuto in area fortemente antropizzata, ARPA non ha ancora pubblicato dati puntuali in merito a diossine, PCB, IPA e metalli, se non trasmettendo una nota sintetica dello status quo a pochissimi soggetti istituzionali": è uno dei passaggi maggiormente di denuncia della lettera del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Liberati - Maria Grazia Carbonari inviata direttamente alla Commissione Bicamerale sugli Eco Reati a cui si vuole portare all'attenzione il rogo di Ponte Ssan Giovanni e il comportamento dei controllori dell'Arpa.

"Tuttora gli stessi consiglieri regionali - hanno continuano gli esponenti dei 5Stelle - non hanno in mano alcunché. Nemmeno la predetta nota. Figurarsi se costoro siano in possesso verbali di visite routinarie o a sorpresa di ARPA presso questa impresa, così come altrove, presso altri gestori di piattaforme di rifiuti, documenti tanto più necessari dopo le interdittive antimafia 2015.Alla luce dei ripetuti denegati accessi agli atti del passato e del presente, nonché della mancata diffusione pubblica di informazioni precise e quotidiane sulle matrici ambientali, chiediamo pertanto un intervento formale, concreto e straordinario della Commissione: il rischio del contegno assunto in questi anni da ARPA non è soltanto quello di deprivare i rappresentanti eletti di elementi conoscitivi essenziali per l'adozione di politiche pubbliche efficaci, ma anche quello di disorientare e blandamente rassicurare le comunità, quando invece, tutt'attorno, tale assordante silenzio potrebbe confortare e incoraggiare proprio i responsabili di crimini ambientali, Ecomafie incluse".