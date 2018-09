Ponte San Giovanni, bimbo di cinque anni investito: trasportato in ospedale

Non è fortunatamente in gravi condizioni, il bambino rimasto coinvolto questa mattina in un incidente a Ponte San Giovanni. Il conducente di un'auto, da quanto si apprende, avrebbe accidentalmente colpito di striscio il piccolo di cinque anni ch era in compagnia del papà.

Data l'età del piccolo, è stato tempestivamente soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per tutti gli accertamenti del caso e tenuto sotto osservazione nel reparto di Pediatria. Grande lo spavento per i genitori e per il conducente del veicolo, ma le condizioni del bimbo non destano preoccupazione e già nelle prossime ore potrebbe essere dimesso. Sul posto, oltre il 118, è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi.